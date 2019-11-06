Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord unter Freundinnen

SAT.1Staffel 4Folge 103vom 06.11.2019
Mord unter Freundinnen

Mord unter FreundinnenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Mord unter Freundinnen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine erfolgreiche Balletttänzerin wird kurz vor einem wichtigen Tanzwettbewerb ermordet. Ihre größte Konkurrentin gerät unter Verdacht. Sie ist jetzt die Favoritin für das Turnier. Doch die junge Frau streitet den Mord ab und beschuldigt den Freund des Opfers. Die Tote hatte oft Streit mit ihm. Der Verdacht erhärtet sich, als die Kommissare ein dunkles Geheimnis aufdecken ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen