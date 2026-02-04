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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Cowboys

SAT.1Staffel 4Folge 104vom 04.02.2026
Tod eines Cowboys

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 104: Tod eines Cowboys

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Um einen Kollegen vor der Rache eines verurteilten Doppelmörders zu schützen, schlüpft Kommissar Naseband in dessen Rolle. Auf einem Westernfest gibt er mit Alexandra Rietz als Begleitung den Marshall Hank Dalton. Tatsächlich wird auf "Marshall" Naseband geschossen. Doch die Kugel verfehlt ihn und tötet einen Musiker ...

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