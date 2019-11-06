K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Wettlauf mit dem Tod
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein skrupelloser Bombenleger versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Er verschickt Bombendrohungen in Rätselform an die Kommissare vom K11 und droht, unschuldige Menschen in die Luft zu sprengen. Die Ermittler setzen alles daran, die Rätsel zu lösen und die Bombe rechtzeitig zu entschärfen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1