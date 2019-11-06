Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Wettlauf mit dem Tod

SAT.1Staffel 4Folge 105vom 06.11.2019
Wettlauf mit dem Tod

Wettlauf mit dem TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 105: Wettlauf mit dem Tod

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein skrupelloser Bombenleger versetzt eine ganze Stadt in Angst und Schrecken. Er verschickt Bombendrohungen in Rätselform an die Kommissare vom K11 und droht, unschuldige Menschen in die Luft zu sprengen. Die Ermittler setzen alles daran, die Rätsel zu lösen und die Bombe rechtzeitig zu entschärfen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen