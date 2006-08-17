Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die skrupellose Schwester

SAT.1Staffel 4Folge 110vom 17.08.2006
Folge 110: Die skrupellose Schwester

23 Min.Folge vom 17.08.2006Ab 6

Ein maskierter Räuber überfällt einen Geldtransport. Er erschießt den Beifahrer und flieht mit einer Million Euro. Der Fahrer wird verschont und kann die Polizei informieren. Die Geldtransportfirma steht kurz vor dem Konkurs. Als in dem Büro des Chefs die Tatwaffe gefunden wird, scheint der Fall klar: Er hat seinen Mitarbeiter getötet und das Geld gestohlen, um die Firma zu retten ...

