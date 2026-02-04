Anschlag auf die KommissarinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Anschlag auf die Kommissarin
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Auf einer Dessous-Modenschau wird ein Anschlag auf Kommissarin Alexandra Rietz verübt. Ein Stein mit einem Drohbrief trifft sie am Kopf. Schnell stellt sich heraus, dass die Todesdrohung nicht der Kommissarin, sondern dem männlichem Dessousmodel galt. Er hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Kurze Zeit später wird er brutal ermordet. Auch die Geliebte schwebt in Lebensgefahr.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1