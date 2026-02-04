Entführung zum GeburtstagJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Entführung zum Geburtstag
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Gerichtsmediziner Alsleben hat Geburtstag. Die Kommissare Naseband und Rietz haben eine besondere Überraschung: Eine strippende "Krankenschwester" soll dem Doc den Abend versüßen. Doch das erotische Geschenk wird zur tödlichen Falle. Die Stripperin schaltet den Gerichtmediziner mit K.O.-Tropfen aus und kidnappt ihn. Ein Einsatzkommando startet die Suche nach dem Gerichtsmediziner ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1