Reiches Mädchen in AngstJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Reiches Mädchen in Angst
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein junges Mädchen wird auf offener Straße entführt. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld von 1 Million Euro. Bei der Übergabe holen sich die Gangster das Geld mit einem Miniaturhelikopter. Das Mädchen bleibt verschwunden - niemand weiß, ob sie noch lebt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1