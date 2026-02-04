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K 11 - Kommissare im Einsatz

Reiches Mädchen in Angst

SAT.1Staffel 4Folge 125vom 04.02.2026
Reiches Mädchen in Angst

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 125: Reiches Mädchen in Angst

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein junges Mädchen wird auf offener Straße entführt. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld von 1 Million Euro. Bei der Übergabe holen sich die Gangster das Geld mit einem Miniaturhelikopter. Das Mädchen bleibt verschwunden - niemand weiß, ob sie noch lebt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

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