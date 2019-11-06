Nasebands Sohn entführtJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Nasebands Sohn entführt
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Sohn von Michael Naseband und die Nichte von Kommissar Grass verbringen gemeinsam einen Tag mit den Ermittlern in einem Billardclub. Doch als die Kommissare ihre Kinder für einen Moment aus den Augen lassen, verschwinden sie spurlos. Der Besitzer des Billardclubs verdächtigt eine brutale und vorbestrafte Rockergang. Er behauptet, dass sie selbst vor Kindern keinen Halt machen ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1