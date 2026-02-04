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K 11 - Kommissare im Einsatz

Verräter im K11

SAT.1Staffel 4Folge 127vom 04.02.2026
Verräter im K11

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 127: Verräter im K11

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Serienmörder schlägt zum fünften Mal zu. Das Opfer ist erneut ein Polizist. Um den skrupellosen Killer zu finden, ermittelt Kommissar Naseband undercover. Bei seinem geheimen Einsatz kann er eine wichtige Zeugin ausfindig machen...

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