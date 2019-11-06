K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Der sexbesessene Chef
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine Sekretärin wird auf einer Firmenfeier vergiftet und stirbt. Die verheiratete Frau hatte eine Affäre mit ihrem Chef. Dieser reagiert panisch und vermutet, dass der Mordanschlag ihm gegolten hat. Angeblich hatte seine Geliebte aus seinem Glas getrunken. Die Kommissare ermitteln, dass in der Firma offensichtlich brisante Machenschaften verschleiert werden ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
6
Copyrights:© SAT.1