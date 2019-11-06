Ersatz für Kommissar GrassJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 129: Ersatz für Kommissar Grass
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Mann wird in einem Wohngebiet auf offener Strasse erschossen. Kurz vor dem Mord hatte der Tote einen millionenschweren Drogendeal mit einem Bordellchef. Und tatsächlich findet sich im Bordell des Verdächtigen die Tatwaffe. Doch der Bordellchef ist unschuldig. Der wahre Täter ist ein Polizist und er scheint den Kommissaren stets einen Schritt voraus zu sein. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1