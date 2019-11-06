Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Vater sieht rot

SAT.1Staffel 4Folge 131vom 06.11.2019
Ein Vater sieht rot

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 131: Ein Vater sieht rot

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Eisverkäufer wird zusammengeschlagen und ausgeraubt. Ein Nachbarsjunge sieht den Täter flüchten: Der Verdächtige ist Pornoproduzent und erst vor kurzem in das Stadtteil gezogen. Für die Tatzeit hat der Sexfilmer ein Alibi. Dann wird auch er überfallen. Wenig später finden die Kommissare den Nachbarsjungen erstochen in seinem Bett ... Rechte: Sat.1

