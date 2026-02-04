Mord für eine SchlagzeileJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 131: Mord für eine Schlagzeile
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Bei mehreren Überfällen taucht wie aus dem Nichts ein mysteriöser, kostümierter Held auf. Er schlägt die Täter in die Flucht und kann die Opfer retten. Ein Journalist schlachtet die Rettungsaktionen des kostümierten Unbekannten gnadenlos aus. Als die Kommissare von ihm die Identität des Helden wissen wollen, beruft sich der Journalist auf sein Schweigerecht und verweigert die Aussage.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1