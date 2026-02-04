K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Der Frauenmörder
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein verurteilter Triebtäter wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ein verhängnisvoller Fehler! Erneut fällt eine wehrlose Frau dem Sexverbrecher zum Opfer. Die Kommissare finden ihre Leiche im Wald.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1