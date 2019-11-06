Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der sexgierige Sohn

SAT.1Staffel 4Folge 145vom 06.11.2019
Der sexgierige Sohn

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Der sexgierige Sohn

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Frau wird bei der Imkerarbeit von Bienen zu Tode gestochen. Die Indizien sprechen für einen Mord. Die Bienen wurden mit Hilfe eines Mittels aggressiv gemacht. Die Obduktion ergibt, dass die Tote schwanger war, ihr Ehemann ist jedoch nicht der Vater des Ungeborenen. Hat er von der Affäre seiner Frau erfahren und sich gerächt? Rechte: Sat.1

SAT.1
