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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Rache der Geliebten

SAT.1Staffel 4Folge 147vom 04.02.2026
Die Rache der Geliebten

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 147: Die Rache der Geliebten

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Kommissar Grass wird von einem Unbekannten terrorisiert. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Juwelendieb, der von ihm verhaftet wurde und nun wieder auf freiem Fuß ist. Doch kurz nach der Vernehmung wird der Verdächtige tot in einem Bowling-Center gefunden. Und Kommissar Grass wird weiter von einem Unbekannten verfolgt.

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