Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord unter Hypnose

SAT.1Staffel 4Folge 147vom 06.11.2019
Mord unter Hypnose

Mord unter HypnoseJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 147: Mord unter Hypnose

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine vermögende Ehefrau verunglückt mit ihrem Auto. Sie überlebt schwer verletzt. Die Indizien sprechen für einen Mordversuch: Die Bremskabel des Wagens sind durchgeschnitten. Der Ehemann gerät unter Verdacht. Er hat eine geheime Sexaffäre, doch kurz darauf wird er selbst brutal ermordet ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen