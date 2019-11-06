Rietz in der LiebesfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Rietz in der Liebesfalle
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein 400 Karat Diamant aus italienischem Staatsbesitz wird aus einer Galerie gestohlen. Die Kommissare können den Räuber auf der Flucht stellen, doch vom Juwel fehlt jede Spur. Ein italienischer Polizist reist nach Deutschland und soll die Kommissare bei ihrer Arbeit unterstützen. Während der Ermittlungen beginnt ein heißer Flirt zwischen dem Italiener und Alexandra Rietz ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1