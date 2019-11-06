Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 157vom 06.11.2019
Folge vom 06.11.2019

Seit ihrem Umzug in eine neue Wohnung wird Alexandra Rietz von einem Unbekannten belästigt. Anfangs terrorisiert sie der Mann mit obszönen Anrufen. Als er eines Nachts sogar in ihre Wohnung eindringt, kann die Kommissarin den vermeintlichen Stalker überwältigen: Es ist ihr Hausmeister. Der Fall scheint geklärt, doch dann beginnt der Telefonterror von vorne ... Rechte: Sat.1

