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K 11 - Kommissare im Einsatz

Geiselhaft im Supermarkt

SAT.1Staffel 4Folge 160vom 04.02.2026
Geiselhaft im Supermarkt

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 160: Geiselhaft im Supermarkt

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Bekannter von Michael Naseband gerät unter Verdacht: Er soll die minderjährige Tochter seiner Freundin sexuell belästigt haben. Obwohl er seine Unschuld beteuert, sprechen immer mehr Beweise gegen ihn. Als Michael Naseband ihn festnehmen will, eskaliert die Situation. Der Verdächtige nimmt den Kommissar als Geisel und verlangt eine genauere Untersuchung des Falles ...

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