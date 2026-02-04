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K 11 - Kommissare im Einsatz

Girlband in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 161vom 04.02.2026
Girlband in Gefahr

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 161: Girlband in Gefahr

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Die Sängerin einer Girlband bricht bei den Proben für einen Videodreh zusammen. Jemand hat heimlich Ecstasy in ihr Getränk gemischt. Ein verrückter Fan, der die Girlband schon lange verfolgt, gerät unter Verdacht. Während ihn die Kommissare befragen, wird die Sängerin entführt. Wer steckt hinter den Anschlägen auf die junge Frau?

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