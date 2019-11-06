Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das geklaute Baby

SAT.1Staffel 4Folge 164vom 06.11.2019
Das geklaute Baby

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Türkin wird tot in einem Wald gefunden. Sie wurde erstickt. Die Obduktion ergibt Erstaunliches: Vor ihrem Tod hat sie ein Kind zur Welt gebracht. Doch von dem Neugeborenen fehlt jede Spur. Vor fünf Monaten war die junge Frau von zuhause weggelaufen. Sie sollte ihren Cousin heiraten, doch sie liebte einen Deutschen. Ihre Familie verhält sich den Kommissaren gegenüber abweisend ... Rechte: Sat.1

