K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 169: Spitzel im Revier
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Um einen Drogenboss zu überführen, tauchen die Kommissare Rietz und Grass Undercover in die Unterwelt ab. Über einen Kontaktmann vereinbaren sie einen Drogendeal. Doch der Deal geht schief: Während die Kommissare festgenommen werden, kann der Dealer fliehen. Ein Spitzel bei der Polizei hat vermutlich geheime Informationen verraten ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1