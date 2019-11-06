Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Affäre des Kommissars

SAT.1Staffel 4Folge 171vom 06.11.2019
Folge 171: Die Affäre des Kommissars

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Michael Naseband lernt in einer Bar eine sehr attraktive Frau kennen. Am nächsten Morgen erfährt der Kommissar, dass es sich bei seiner Bekanntschaft um die Ex-Freundin eines Bankräubers handelt. Michael Naseband soll seine neue Flamme observieren! Der Kommissar verliebt sich in die Frau und riskiert seinen Job, um die Affäre vor seinen Kollegen geheim zu halten ... Rechte: Sat.1

