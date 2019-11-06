Der vergiftete EhemannJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 172: Der vergiftete Ehemann
21 Min.
Folge vom 06.11.2019
Ab 6
Alexandra Rietz und Gerrit Grass holen in einer Kneipe ihr Abendessen. Plötzlich bricht ein Mann zusammen. Jemand wollte den Restaurantkritiker mit Rattengift umbringen. Der Koch der Kneipe gerät ins Visier der Kommissare: In seiner Küche ist Rattengift versteckt! Doch nicht nur das: Der Kritiker hatte sein angesagtes Feinschmeckerlokal in den Ruin getrieben ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© SAT.1