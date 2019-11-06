Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheime Sexdroge

SAT.1Staffel 4Folge 175vom 06.11.2019
Geheime Sexdroge

Geheime Sexdroge

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 175: Geheime Sexdroge

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare Naseband und Grass entdecken ein bewusstloses Mädchen am Straßenrand und bringen es ins Krankenhaus. Es stellt sich heraus: Die Minderjährige hat giftige Substanzen im Blut. Sie stammen von einer verheerenden, noch unbekannten Droge. Die erste Spur führt die Ermittler in eine Wohngemeinschaft. Eine der Bewohnerinnen wird wenig später tot aufgefunden ... Rechte: Sat.1

