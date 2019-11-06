Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gerichtsmediziner im Liebeswahn

SAT.1Staffel 4Folge 181vom 06.11.2019
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Nach einer Verabredung mit einer Masseurin verschwindet Gerichtsmediziner Alsleben spurlos. Die Kommissare glauben, dass er ist im Liebeswahn untergetaucht ist. Kurz darauf werden sie zu einem Tatort gerufen. Jemand ist in eine Leichenhalle eingebrochen und hat den Leichnam einer Frau entwendet. Das Unfassbare: Die Fingerabdrücke auf der aufgebrochenen Tür und dem Sarg stammen von Doc Alsleben... Rechte: Sat.1

