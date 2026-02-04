Seitensprung im PornokinoJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 181: Seitensprung im Pornokino
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Leichenfund in einem Müllwagen: Der Ermordete hat eine Kamera bei sich, auf der pikante Sexfotos gespeichert sind. Die Spur führt in ein Pornokino, in dem der Tote als "Porno-Peter" bekannt war. Er hat für einen Feinkost-Lieferservice gearbeitet. In der Frau des Catering-Chefs erkennen die Kommissare die Dame von den Sexfotos wieder, doch der Mann auf den Bildern ist nicht ihr Ehemann ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1