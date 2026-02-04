K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 182: Heiße Küsse im K11
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein georgischer Freund des Staatsanwaltes vermisst seine Tochter. Ein Zuhälter hat das Mädchen vermutlich nach Deutschland verschleppt. Die Kommissare sollen den Fall gemeinsam mit einer Polizistin aus Georgien lösen.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1