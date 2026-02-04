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K 11 - Kommissare im Einsatz

Heiße Küsse im K11

SAT.1Staffel 4Folge 182vom 04.02.2026
Heiße Küsse im K11

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 182: Heiße Küsse im K11

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein georgischer Freund des Staatsanwaltes vermisst seine Tochter. Ein Zuhälter hat das Mädchen vermutlich nach Deutschland verschleppt. Die Kommissare sollen den Fall gemeinsam mit einer Polizistin aus Georgien lösen.

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