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K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord in Doppel D

SAT.1Staffel 4Folge 183vom 04.02.2026
Mord in Doppel D

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 183: Mord in Doppel D

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Der Chef einer Agentur wird in einem Hotel ermordet. Seine Ehefrau weint ihm keine Träne nach. Er hat sie regelmäßig mit Models aus seiner Agentur betrogen. Die Ehefrau lenkt den Verdacht auf ein Busenmodel. Sie war die aktuelle Geliebte des Toten. Das Model hat jedoch ein Alibi für die Tatzeit. Hat die Ehefrau ihren Mann ermordet, weil sie seine Affären nicht mehr ertragen konnte?

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