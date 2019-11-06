Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 187vom 06.11.2019
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine junge Bekannte von Alexandra Rietz meldet sich panisch bei der Kommissarin. Das Baby, auf das sie aufpassen sollte, wurde entführt. Während der Tatzeit hatte sie Sex mit ihrem Freund, die Eltern des Kindes sind fassungslos. Dann die Lösegeldforderung: 100.000 Euro oder das Baby ist tot. Dubios: Der arbeitslose Freund der Babysitterin will ihr plötzlich eine Luxusreise schenken ... Rechte: Sat.1

