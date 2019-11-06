K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 187: Das entführte Baby
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Bekannte von Alexandra Rietz meldet sich panisch bei der Kommissarin. Das Baby, auf das sie aufpassen sollte, wurde entführt. Während der Tatzeit hatte sie Sex mit ihrem Freund, die Eltern des Kindes sind fassungslos. Dann die Lösegeldforderung: 100.000 Euro oder das Baby ist tot. Dubios: Der arbeitslose Freund der Babysitterin will ihr plötzlich eine Luxusreise schenken ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1