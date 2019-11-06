Künstler in TodesangstJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 195: Künstler in Todesangst
20 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Künstler wird bei seiner Ausstellungseröffnung beinahe von einem Spind erschlagen. Schon seit mehreren Monaten ist der Mann Opfer kleinerer Unfälle. Der Nachbar des Künstlers gerät unter Verdacht: Er hatte ihm seine Werkstatt verkauft. Doch nun ist er entsetzt vom ausschweifenden Lebensstil des Künstlers und will ihn aus dem Haus ekeln ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1