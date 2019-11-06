K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Tödlicher Geldsegen
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mysteriöser Doppelmord: Zwei Männer liegen erschossen in einem Wald. Dem grausamen Verbrechen ging eine Entführung voraus. Einer der Toten sollte in dem Wald 1Mio. Euro Lösegeld für seine entführte Frau zahlen! Doch das Geld ist verschwunden und der andere Tote scheint der Entführer zu sein. Die Kommissare stehen vor einem schier unlösbaren Rätsel ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
6
Copyrights:© SAT.1