Der sexgierige LiebeslehrerJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 30: Der sexgierige Liebeslehrer
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Tennislehrer wird brutal niedergeschlagen, doch er hat den Täter nicht erkannt. Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass der Tennislehrer eine heimliche Affäre mit einer seiner Schülerinnen hat. Die junge Frau ist verheiratet! Kurz darauf, gibt es einen weiteren Anschlag auf dem Tennisgelände: Die Besitzerin des Restaurants wird erstochen aufgefunden ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1