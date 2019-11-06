Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der sexgierige Liebeslehrer

SAT.1Staffel 4Folge 30vom 06.11.2019
Der sexgierige Liebeslehrer

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 30: Der sexgierige Liebeslehrer

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Tennislehrer wird brutal niedergeschlagen, doch er hat den Täter nicht erkannt. Die Kommissare ermitteln und stellen fest, dass der Tennislehrer eine heimliche Affäre mit einer seiner Schülerinnen hat. Die junge Frau ist verheiratet! Kurz darauf, gibt es einen weiteren Anschlag auf dem Tennisgelände: Die Besitzerin des Restaurants wird erstochen aufgefunden ...

SAT.1
