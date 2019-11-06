Sexskandal im PferdestallJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 45: Sexskandal im Pferdestall
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Jockey wird in einer Pferdebox erschossen. Der Tote hat eine große Menge Bargeld bei sich. In der Wohnung des Toten finden die Kommissare außerdem Sexfotos. Sie zeigen den größten Konkurrenten des Opfers mit der Frau seines Chefs. Allem Anschein nach hat das Opfer das Liebespaar mit den Fotos erpresst ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1