K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliches Theater

SAT.1Staffel 4Folge 61vom 06.11.2019
Folge 61: Tödliches Theater

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Michael Naseband spielt als Komparse bei einem Theaterstück mit. Bei der Probe geschieht ein tragischer Unfall: Eine junge Schauspielerin erschießt den Hauptdarsteller. Doch der Unfall entpuppt sich als eiskalt geplanter Mord: Jemand hatte die Spielpistole gegen eine echte Waffe ausgetauscht. Der tote Schauspieler hatte zahlreiche Affären mit seinen Kolleginnen ... Rechte: Sat.1

