K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Freundin

SAT.1Staffel 4Folge 64vom 06.11.2019
Folge 64: Mörderische Freundin

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare feiern den Junggesellenabschied eines Polizei-Kollegen in einem Strip-Club. Plötzlich bricht ein Feuer aus. Kommissar Naseband rettet das Leben eine Stripperin in letzter Sekunde. Schnell ist klar: Es handelt sich um Brandstiftung. Am nächsten Tag verschwindet die Stripperin spurlos. Ihre Kolleginnen finden einen Brief, in dem die Vermisste ankündigt sich das Leben zu nehmen ... Rechte: Sat.1

