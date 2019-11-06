K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Papa Naseband
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Kommissar Naseband wird von einem jungen Mädchen verfolgt. Es taucht immer wieder in seiner Nähe auf und tut alles, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Als es auch noch in ein Bistro einbricht, reicht es dem Kommissar. Er will sich die Eltern vorknöpfen. Was er nicht weiß: Das Mädchen ist die Tochter seiner Ex-Freundin und hat Beweise dafür, dass Kommissar Naseband ihr Vater ist ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1