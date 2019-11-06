Kommissar Naseband JuniorJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 66: Kommissar Naseband Junior
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Der Sohn des Polizeipräsidenten macht ein Praktikum beim K 11. Als er mit Michael Naseband zu einem Einsatz gerufen wird, sieht er seine Stunde gekommen: echte Kripo-Arbeit! Vor einem Bordell wurde ein Zuhälter zusammen geschlagen. Er will seine beste Prostituierte zurück. Die hatte ihm der Bordellchef vom Straßenstrich abgeworben. Nach der Prügelei droht der Zuhälter dem Chef des Bordells massiv. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1