Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderische Besessenheit

SAT.1Staffel 4Folge 67vom 06.11.2019
Mörderische Besessenheit

Mörderische BesessenheitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Mörderische Besessenheit

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Türsteher eines zwielichtigen Nachtclubs wird auf einem Parkplatz brutal hingerichtet. Kurz nach dem Mord verschwindet seine russische Freundin spurlos. Die Kommissare finden heraus, dass die Freundin des Toten illegal in Deutschland ist. Der Besitzer des Nachtclubs hat sie über die Grenze geschleust und zwingt sie als Gegenleistung zur Prostitution ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen