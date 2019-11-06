Mörderische BesessenheitJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Mörderische Besessenheit
Folge 67
Der Türsteher eines zwielichtigen Nachtclubs wird auf einem Parkplatz brutal hingerichtet. Kurz nach dem Mord verschwindet seine russische Freundin spurlos. Die Kommissare finden heraus, dass die Freundin des Toten illegal in Deutschland ist. Der Besitzer des Nachtclubs hat sie über die Grenze geschleust und zwingt sie als Gegenleistung zur Prostitution ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1