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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Liebesbeweis

SAT.1Staffel 4Folge 67vom 04.02.2026
Tödlicher Liebesbeweis

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Tödlicher Liebesbeweis

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine vermögende Ehefrau wird entführt. Ihr Ehemann und die Tochter sind schockiert. Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Tatort gerufen. Dort finden sie zwei ermordete Frauen: Die entführte Ehefrau und ihre Geiselnehmerin. Die beiden toten Frauen verbindet ein dunkles Geheimnis: Die Entführte hat vor Jahren ihr Kind adoptiert und die Geiselnehmerin ist die leibliche Mutter des Mädchens.

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