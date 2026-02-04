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K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)

SAT.1Staffel 4Folge 70vom 04.02.2026
Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 70: Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein bewaffneter Bankräuber hat Michael Naseband und eine schwangere Frau in seiner Gewalt. Er flüchtet mit ihnen in eine Waldhütte. Das SEK und die Kommissare nehmen die Verfolgung auf. Als sie das Versteck stürmen wollen, geraten sie in Lebensgefahr: Das Gelände ist mit Sprengfallen und Bomben präpariert. Der skrupellose Bankräuber konnte erneut sich mit seinen Geiseln rechtzeitig fliehen ...

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