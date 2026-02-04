K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 72: Tödliche Hochzeit
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Braut wird in ihrer Hochzeitsnacht ermordet. Der Bräutigam hat einen schrecklichen Verdacht: Seine ganze Familie war von Anfang an gegen die Heirat. Vor allem seine Eltern hassten die zukünftige Schwiegertochter. Um den Sohn von der Heirat abzubringen, hat seine Familie einen Privatdetektiv beauftragt. Dieser hat herausgefunden, dass die Braut in ihrer Jugend Pornofilme drehte ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1