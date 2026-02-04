Angst unter CheerleadernJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 78: Angst unter Cheerleadern
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine Cheerleaderin wurde ermordet. Zwei Teamkolleginnen berichten den Kommissaren Schreckliches: Ein Perverser soll sein Unwesen in der Trainingshalle treiben! Immer wieder verschwindet intime Wäsche aus den Umkleidekabinen der Mädchen.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1