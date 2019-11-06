K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 84: Gefährliche Flucht
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare spielen mit ihren Kollegen gegen eine Mannschaft von Häftlingen Fußball. Doch das Freundschaftsspiel entwickelt sich zum Albtraum: In der Halbzeitpause schlagen die Häftlinge ihre Wärter nieder und fliehen. Schnell kommen Alexandra Rietz und ihre Kollegen den Ausbrechern auf die Spur. Als sie die Häftlinge festnehmen wollen, explodiert eine Bombe ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1