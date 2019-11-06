Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das Untreue Boxenluder

SAT.1Staffel 4Folge 91vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein junger Motocrossfahrer verschwindet spurlos kurz vor dem wichtigsten Rennen der Saison. Seine Schwester glaubt, sein größter Konkurrent hätte etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Denn in letzter Zeit gab es eine Reihe von gefährlichen Unfällen auf der Rennstrecke. Es sieht alles nach einem harten Konkurrenzkampf der Fahrer aus ... Rechte: Sat.1

