K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 91: Das Untreue Boxenluder
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein junger Motocrossfahrer verschwindet spurlos kurz vor dem wichtigsten Rennen der Saison. Seine Schwester glaubt, sein größter Konkurrent hätte etwas mit seinem Verschwinden zu tun. Denn in letzter Zeit gab es eine Reihe von gefährlichen Unfällen auf der Rennstrecke. Es sieht alles nach einem harten Konkurrenzkampf der Fahrer aus ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1