K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 99: Tödlicher Umzug
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Brutaler Mord in einer Wohngemeinschaft. Eine junge Frau wird kurz nach ihrem Einzug erstochen. Ihre vier Mitbewohner belasten sich gegenseitig. Denn am Abend vor dem Tod der neuen Mitbewohnerin kam es zu einem handfesten Streit in der WG. Doch die Tote hat sich nicht nur mit ihren Mitbewohnern angelegt. Sie hat ihrem Ex-Freund 50.000 Euro geklaut und sich in der WG versteckt. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1