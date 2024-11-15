Die Schöne und der DocJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Die Schöne und der Doc
22 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12
Ein Industrieller wird erstochen in seinem Haus aufgefunden. Sowohl der Geschäftspartner des Toten als auch ein ehemaliger Angestellter sind dringend tatverdächtig. Als die Mordwaffe im Besitz des Angestellten gefunden wird, scheint der Fall gelöst. Doch eine Augenzeugin will den Geschäftspartner zur Tatzeit am Tatort gesehen haben.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1