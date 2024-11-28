K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 176: Unsichtbarer Gegner
22 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Eine Modedesignerin verschwindet spurlos. Kurz darauf finden die Kommissare ihre Leiche im Kofferraum ihres Wagens - sie wurde brutal erschlagen. Während der Ermittlungen erhält Alexandra Rietz Drohanrufe von einem Unbekannten. Der Anrufer konfrontiert sie mit detailliertem Insiderwissen über den aktuellen Fall. Steckt er hinter dem grausamen Verbrechen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1