K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 191: Kommissar Nasebands Tod (2)
22 Min.Ab 12
Nach einem missglückten Undercovereinsatz bei einer Drogenbande muss Kommissar Naseband seinen Tod vortäuschen. Seine ahnungslosen Kollegen stehen unter Schock. Fieberhaft suchen Alexandra Rietz und Gerrit Grass nach seinem Mörder, als es plötzlich zu einem unverhofften Wiedersehen kommt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1